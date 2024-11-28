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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالقنوات الناقلةالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري الإيطاليالدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 حيث تستمر مواجهات جولة جديدة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية في جولة دوريات جديدة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 "29-11-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثانية عشرة

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
القادسية - الخليج17:45 السعودية، 16:45 مصرSSC Extra 2 HDراشد الدوسري
النصر - ضمك18:05 السعودية، 17:05 مصرSSC 1 HD
SSC 5 HD		مشاري القرني
حاتم بطيشة
الأهلي - الوحدة20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC Extra 1 HDفارس عوض

الدوري الإنجليزي - الجولة الثالثة عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
برايتون - ساوثامبتون

22:00 مصر، 23:00 السعودية

beIN Sports 1جواد بدة

الدوري الإسباني - الجولة الخامسة عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريال مايوركا - فالنسيا

22:00 مصر، 23:00 السعودية

beIN Sports 3محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة الرابعة عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كالياري - هيلاس فيرونا

21:45 مصر، 22:45 السعودية

AD Sports Premium 1حازم عبد السلام

الدوري الفرنسي - الجولة الثالثة عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريمس - لانس

21:45 مصر، 22:45 السعودية

beIN Sports 4باسم الزير

الدوري الألماني - الجولة الثانية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سانت باولي - هولشتاين كيل

21:30 مصر، 22:30 السعودية

beIN Sports 5نوفل باشي

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