جدول مباريات اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 في كأس العالم للسيدات وكأس الملك سلمان وما هي القنوات الناقلة؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي سنتابع فيه بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية وبعض المباريات الودية ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، وذلك بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

ونعرض لكم مباريات اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 حيث سنتابع مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، بإقامة ثلاث مباريات مرتقبة.

هذا بجانب انطلاق اليوم الثاني من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال 2023

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 "28-07-2023"

كأس العرب للأندية الأبطال 2023 - دور المجموعات

المباراة الموعد القنوات الناقلة شباب بلوزداد الجزائري - الرجاء الرياضي المغربي 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات SSC Sports

شاهد VIP الزمالك المصري - الاتحاد المنستيري التونسي 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات SSC Sports

شاهد VIP الكويت - الوحدة الإماراتي 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات SSC Sports

شاهد VIP النصر السعودي - الشباب السعودي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات SSC Sports

شاهد VIP

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كأس العالم للسيدات - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة الأرجنتين - جنوب إفريقيا 03:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium إنجلترا - الدنمارك 11:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium الصين - هايتي 14:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

المباريات الودية التحضيرية

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