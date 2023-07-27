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جدول مباريات اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
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تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 في كأس العالم للسيدات وكأس الملك سلمان وما هي القنوات الناقلة؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي سنتابع فيه بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية وبعض المباريات الودية ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، وذلك بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

ونعرض لكم مباريات اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 حيث سنتابع مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، بإقامة ثلاث مباريات مرتقبة.

هذا بجانب انطلاق اليوم الثاني من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال 2023

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

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جدول مباريات اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 "28-07-2023"

كأس العرب للأندية الأبطال 2023 - دور المجموعات

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
شباب بلوزداد الجزائري - الرجاء الرياضي المغربي16:00 السعودية، 17:00 الإماراتSSC Sports
شاهد VIP
الزمالك المصري - الاتحاد المنستيري التونسي18:00 السعودية، 19:00 الإماراتSSC Sports
شاهد VIP
الكويت - الوحدة الإماراتي20:00 السعودية، 21:00 الإماراتSSC Sports
شاهد VIP
النصر السعودي - الشباب السعودي22:00 السعودية، 23:00 الإماراتSSC Sports
شاهد VIP

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كأس العالم للسيدات - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأرجنتين - جنوب إفريقيا03:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
إنجلترا - الدنمارك11:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
الصين - هايتي14:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

المباريات الودية التحضيرية

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 31935كريم بنزيما
  • 3640خاليدو كوليبالي
  • 5022روبرتو فيرمينو
  • 3009نجولو كانتي
  • 5993مارسيلو بروزوفيتش
  • 8305صفقة أخرى
57904 الأصوات
المباراةالموعدالقنوات الناقلة
يوفنتوس - ميلان05:30 مصر والسعوديةالكويت الرياضية
باريس سان جيرمان - سيريزو أوساكا13:20 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2

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