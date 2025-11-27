جدول مباريات اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، حيث تستمر المواجهات القوية في المسابقة الأوروبية الكبرى موسم 2025-2026 في جولة جديدة، كما تقام مباريات ربع نهائي كأس الملك السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والدوري الفرنسي، ودوري أبطال أوروبا على تطبيق "TOD".

كما يمكن مشاهدة الدوري الألماني عبر تطبيق "شاهد".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات كأس الملك السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

وإن كنت ترغب في مشاهدة البث المباشر من أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN

جدول مباريات اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 "28-11-2025"

كأس الملك السعودي - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الخلود - الخليج 17:50 السعودية، 18:50 الإمارات ثمانية 2 خالد المديفر الأهلي - القادسية 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية 1 سليمان الشريف

الدوري الإسباني - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق خيتافي - إلتشي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 3 سمير اليعقوبي

الدوري الفرنسي - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ميتز - رين 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports 4 أحمد عبده

الدوري الألماني - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بوروسيا مونشنجلادباخ - لايبزيج 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات شاهد رياض الحمروني

الدوري الإيطالي - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كومو - ساسوولو 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات StarzPlay غازي العمري

دوري أبطال إفريقيا - المجموعات (الجولة الثانية)