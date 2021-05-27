جدول مباريات اليوم الجمعة 28 مايو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 28 مايو 2021 في الدوري المصري وكأس السوبر الإفريقي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

مع انتهاء الدوريات الأوروبية، يتطلع عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم إلى مبارياتٍ قوية لمتابعتها، وفي الوطن العربي لا تزال الإثارة قائمة.

البداية من بطولة كأس السوبر الإفريقي، عندما يلعب الأهلي المصري حامل لقب دوري الأبطال مع نهضة بركان المغربي حامل لقب الكونفدرالية.

كما تُستكمل مباريات الدوري المصري، فيلعب أسوان مع الاتحاد السكندري ومصر المقاصة مع غزل المحلة وكذلك المصري مع وادي دجلة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الجمعة 28 مايو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 مايو"28-5-2021":

كأس السوبر الإفريقي المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - نهضة بركان 18:00 مصر، 17:00 المغرب beIN Sports HD 1 Premium

كوبا ليبرتادوريس - الجولة 6 المباراة الموعد القناة الناقلة مصر المقاصة - غزل المحلة 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports HD المصري البورسعيدي - وادي دجلة 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports HD 2 أسوان - الاتحاد السكندري 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports HD

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