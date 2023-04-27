تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 28 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

ضمن مباريات دوري روشن السعودي 2022-23 في الجولات الأخيرة الحاسمة منه، تنتظر الفرق الكبرى مواجهات قوية للغاية ولا مجال للخطأ.

النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو تنتظره مباراة قوية ضد الرائد لتلافي التعثرات الحادثة في الجولات الأخيرة.

فيما تدور عجلة الدوريات الأوروبية من جديد بيوم به مباريات قوية على قلتها سواء في فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا أو إسبانيا.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة 28 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 28 أبريل 2023 "28-04-2023"

دوري روشن - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة الاتفاق - ضمك 19:00 مصر، 19:00 السعودية شاهد vip الفتح - الوحدة 19:00 مصر، 19:00 السعودية شاهد vip النصر - الرائد 21:30 مصر، 21:30 السعودية شاهد vip الفيحاء - الخليج 21:30 مصر، 21:30 السعودية شاهد vip

الدوري الإسباني - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة أوساسونا - ريال سوسييداد 22:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة ليتشي - أودينيزي 19:30 مصر، 19:30 السعودية AD Sports Premium 1 سبيزيا - مونزا 21:45 مصر، 21:45 السعودية AD Sports Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة بوخوم - بوروسيا دورتموند 21:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports 3

الدوري الفرنسي - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة ستراسبورج - ليون 22:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Connect

دوري أبطال إفريقيا - إياب ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الوداد - سيمبا 20:00 المغرب، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4

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