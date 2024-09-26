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مباريات اليوم في دوري روشن على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالدوري الألمانيالدوري الفرنسي

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 حيث تنطلق مواجهات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد الدوري الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني.

وسنكون على موعد مع قمة مصرية تجمع بين الأهلي والزمالك، في السوبر الإفريقي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والفرنسي والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل
لمشاهدة الدوري الإسباني والألماني والفرنسياضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 "27 -09-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الخامسة

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
النصر - الوحدة18:20السعودية ومصرSSC Extra 2 HDفهد العتيبي
القادسية - الأهلي21:00 السعودية ومصرSSC Extra 1 HDجعفر الصليح
الاتحاد - الخليج21:00 السعودية ومصرSSC Sport HD 1مشاري القرني

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ميلان - ليتشي

21:45 مصر والسعودية

Starz Play App

الدوري الإسباني - الجولة الثامنة

TOD Liga 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بلد الوليد - ريال مايوركا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة الخامسة

TOD Bundesliga 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بوروسيا دورتموند - بوخوم21:30 مصر والسعودية beIN Sports 5جواد بدة

الدوري الفرنسي - الجولة السادسة

TOD Ligue 1 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باريس سان جيرمان - رين21:45 مصر والسعودية beIN Sports 4عامر الخوذيري

كأس السوبر الإفريقي - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الأهلي - الزمالك21:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD
MBC مصر		عصام الشوالي
مدحت شلبي

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