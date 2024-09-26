جدول مباريات اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 حيث تنطلق مواجهات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد الدوري الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني.

وسنكون على موعد مع قمة مصرية تجمع بين الأهلي والزمالك، في السوبر الإفريقي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والفرنسي والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 "27 -09-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الخامسة

GOAL

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق النصر - الوحدة 18:20السعودية ومصر SSC Extra 2 HD فهد العتيبي القادسية - الأهلي 21:00 السعودية ومصر SSC Extra 1 HD جعفر الصليح الاتحاد - الخليج 21:00 السعودية ومصر SSC Sport HD 1 مشاري القرني

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة ميلان - ليتشي 21:45 مصر والسعودية Starz Play App

الدوري الإسباني - الجولة الثامنة

TOD

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بلد الوليد - ريال مايوركا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة الخامسة

TOD

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بوروسيا دورتموند - بوخوم 21:30 مصر والسعودية beIN Sports 5 جواد بدة

الدوري الفرنسي - الجولة السادسة

TOD

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق باريس سان جيرمان - رين 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 4 عامر الخوذيري

كأس السوبر الإفريقي - النهائي