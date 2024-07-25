تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
al ahly vs esperance CAF champions leaguegetty images
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 26 يوليو 2024 والقنوات الناقلة

وديات الأنديةالدوري المصري الممتازالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 26 يوليو 2024 والقنوات الناقلة..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة لمتابعي الفرق الأوروبية في المباريات الودية، بالإضافة إلى مباريات في الدوري المصري.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 25 يوليو 2024 حيث سنشاهد بعض المباريات الودية وعلى رأسها مباراة الهلال مع صن داونز، والاتحاد مع إشبيلية.

وفي الدوري المصري، سنتابع مباراة الأهلي مع المصري، والزمالك مع بيرامديز، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة 18 من المسابقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 26 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 26 يوليو 2024؟

اذا كنت تريد أن تتابع مباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

إذا كنت في منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بأي مباراة لا تذاع في الشرق الأوسط يمكنك الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الجمعة 26 يوليو 2024 "26-07-2024"

الدوري المصري - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الأهلي - المصري21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1
الزمالك - بيراميدز21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2

مباريات ودية - أندية

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الهلال - صن داونز17:00 مصر والسعوديةتطبيق STC
إشبيلية - الاتحاد22:00 مصر والسعوديةالشارقة الرياضية

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان