جدول مباريات اليوم الجمعة 26 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

بلال محمد
Richarlison Tottenham Kevin De Bruyne Man City(C)Getty Images
الدوري الإسباني – الليجاكأس الاتحاد الانجليزيالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالدوري الفرنسي – الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 26 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 26 يناير 2024 حيث تنطلق مباريات الجولة 22 من الدوري الإسباني، بمباراة ألميريا وألافيش، بينما يلعب كالياري وتورينو في الدوري الإيطالي.

وسنشهد عدة مباريات مثيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي، أهما مباراة توتنهام ومانشستر سيتي، وتشيلسي وأستون فيلا

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 26 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 26 يناير 2024 "26-01-2024"

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الرابع

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
تشيلسي - أستون فيلا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 2حفيظ دراجي
توتنهام - مانشستر سيتي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ألميريا - ألافيش23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 3نوفل باشي

الدوري الإيطالي - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
كالياري - تورينو21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1بدر الدين روايح

الدوري الألماني - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
آينتراخت فرانكفورت - ماينز21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports HD 3مضر اليوسف

الدوري الفرنسي - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ليون - رين21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports HD 4جواد بده

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