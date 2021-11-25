جدول مباريات اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

تستمر اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 إثارة كرة القدم من حول العالم، بداية من مباريات في الدوريات الأوروبية الكبرى، إلى جانب مباريات في الدوري السعودي والدوري المصري.

ونشهد في الدوري السعودي مباراة قمة في الجولة 13 من المسابقة، تجمع بين الأهلي والنصر.

فيما تتواصل منافسات الجولة السادسة من موسم 2021-22 في الدوري المصري، وتقام ثلاث مباريات أهمها مواجهة الإسماعيلي وغزل المحلة.

وفي أوروبا تنطلق منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري الإسباني، بمباراة واعدة للغاية تجمع بين أتلتيك بيلباو وغرناطة.

كما تنطلق أيضًا الجولة 14 من بطولة الدوري الإيطالي، بلقاء يحل فيه ساليرنيتانا ضيفًا على كالياري.

أما في الدوري الألماني، يحل ماينتس ضيفًا على شتوتجارت في افتتاح مباريات الجولة 13 من المسابقة.

جدول مباريات كأس العرب 2021 القنوات الناقلة والمجموعات

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 "26-11-2021"

الدوري الإسباني - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بيلباو - غرناطة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة كالياري - ساليرنيتانا 21:45 مصر، 22:45 السعودية غير مذاعة عربيًا



الدوري الألماني - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة شتوتجارت - ماينتس 21:30 مصر، 22:30 السعودية غير مذاعة عربيًا



الدوري الفرنسي - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة لانس - أنجيه 22:00 مصر، 23: السعودية beIN Sports 2 HD





الدوري السعودي - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة التعاون - الفيحاء 17:50 السعودية، 16:50 مصر SSC 5 HD الأهلي - النصر 19:40 السعودية، 18:40 مصر SSC 1 HD

الدوري المصري - الجولة السادسة المباراة الموعد القناة الناقلة البنك الأهلي - المقاولون العرب 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports الإسماعيلي - غزل المحلة 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports طلائع الجيش - فيوتشر 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports

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