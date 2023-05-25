جدول مباريات اليوم الجمعة 26 مايو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 26 مايو 2023 في البطولات العربية والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تدور عجلة كرة القدم على مستوى العالم بأسرع ما يمكن، وسنكون يوم الجمعة 26 مايو 2023 على موعد مع العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة في عدد من البطولات الأوروبية والعربية.

البداية ستكون من الدوري المصري، حيث نشهد مساء الجمعة 26 مايو 2023 مباراة مرتقبة، يحل فيها الأهلي، متصدر الترتيب، ضيفًا على طلائع الجيش، في مباراة مؤجلة من الجولة 22.

كما تنطلق مساء الجمعة منافسات الجولة 37 لموسم 2022-23 من الدوري الإيطالي، حيث تقام مباراة واحدة تجمع بين ساسوولو وسامبدوريا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 26 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 26 مايو 2023 "26-05-2023"

الدوري المصري - مباراة مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة طلائع الجيش - الأهلي 20:00 السعودية ومصر OnTime Sports

الدوري الإيطالي - الجولة 37

المباراة الموعد القناة الناقلة ٍسامبدوريا - ساسوولو 21:45 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1