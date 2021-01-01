جدول مباريات اليوم الجمعة 26 فبراير 2021 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الجمعة 26 فبراير2021 مجموعة من المباريات الممتعة في الدوريات العالمية المختلفة.

في بطولة كأس قطر يلتقي في المباراة النهائية نادي الدحيل مع نادي السد الساعة ٣:٤٥ عصراً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الأسباني تبدأ فعاليات الجولة ٢٥ من البطولة بلقاء يجمع بين فريقي ليفانتي وأتلتيك بيلباو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي بطولة الدوري الألماني تبدأ منافسات الجولة ٢٣ من عمر المسابقة بلقاء يجمع نادي فيردر بريمين أمام نادي آينتراخت الساعة ٩:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة.

أما في الدوري المصري الممتاز يلتقي نادي المصري البورسعيدي مع نادي سيراميكا كليوباترا في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة، وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.