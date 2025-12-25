تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
جدول مباريات اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، حيث تنطلق الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية، ومن أبرز مباريات اليوم في البطولة الإفريقية مواجهة مصر مع جنوب إفريقيا، والمنتخب المغربي أمام مالي.

وفي دوري روشن السعودي، سيلعب الفتح مع الأهلي والخلود مع التعاون والهلال مع الخليج.

وتنطلق مواجهات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي وفيها يلعب مانشستر يونايتد مع نيوكاسل.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي، كأس أمم إفريقيا، عبر تطبيق "TOD".

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

جدول مباريات اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 "26-12-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة 11

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الفتح - الأهلي16:05 السعودية، 17:05 الإماراتثمانيةجعفر الصليح
الخلود - التعاون18:00 السعودية، 19:00 الإماراتثمانيةسليمان الشريف
الهلال - الخليج20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةفهد العتيبي

كأس الأمم الإفريقية 2025 - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أنجولا - زيمبابوي13:30 المغرب، 14:30 مصرbeIN SPORTS MAXأحمد عبده
مصر - جنوب أفريقيا16:00 المغرب، 17:00 مصرbeIN SPORTS MAX علي محمد علي
زامبيا - جزر القمر18:30 المغرب، 19:30 مصرbeIN SPORTS MAXحفيظ دراجي       
المغرب - مالي21:00 المغرب، 22:00 مصرbeIN SPORTS MAXجواد بدة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مانشستر يونايتد - نيوكاسل يونايتد 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1عصام الشوالي

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الزلفي - العروبة15:20 السعودية، 16:20 الإماراتثمانية
الرائد - الدرعية15:20 السعودية، 16:20 الإماراتثمانية
أبها - الطائي15:40 السعودية، 16:40 الإماراتثمانية
الفيصلي - جدة17:55 السعودية، 18:55 الإماراتثمانية

