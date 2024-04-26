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جدول مباريات اليوم السبت 27 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالخليج v النصرالخليجالنصرالأخدود v أبهاالأخدودأبهاالرائد v الاتفاقالرائدالاتفاقويست هام v ليفربولويست هامليفربولالدوري الإنجليزي الممتازأستون فيلا v تشلسيأستون فيلاتشلسينيوكاسل v شيفيلد يونايتدنيوكاسلشيفيلد يونايتدولفرهامبتون v لاتونولفرهامبتونلاتونأتلتيكو مدريد v أتلتيك بلباوأتلتيكو مدريدأتلتيك بلباوالدوري الأسباني الدرجة الأولىلاس بالماس v جيرونالاس بالماسجيروناألميريا v خيتافيألميرياخيتافيباريس سان جيرمان v لو هافرباريس سان جيرمانلو هافرالدوري الفرنسي الدرجة الأولىبايرن ميونخ v آينتراخت فرانكفورتبايرن ميونخآينتراخت فرانكفورتالدوري الألماني الدرجة الأولىباير ليفركوزن v شتوتجارتباير ليفركوزنشتوتجارتلايبزيغ v بوروسيا دورتموندلايبزيغبوروسيا دورتموندالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 27 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 27 أبريل 2024 حيث نتابع مباريات دوري روشن السعودي ومواجهة هامة بين النصر والخليج.

هذا بجانب مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني وأهمهم مواجهة ليفربول ووست هام وأستون فيلا وتشيلسي، كما يواجه يوفنتوس نظيره ميلان في مباراة هامة بالدوري الإيطالي.

كما نتابع مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر والتي قد تحسم تتويج الفريق الباريسي بلقب الدوري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 27 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 27 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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تطبيق TOD TVاضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم السبت 27 أبريل 2024 "27-04-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الرائد - الاتفاق18:00 السعودية، 19:00 الإماراتSSC SPORT 1 HDعبدالله الغامدي
شاهد
SSC SPORT 1 SDعلي الربيع
الأخدود - أبها18:00 السعودية، 19:00 الإماراتSSC Extra 1 HDعبدالله المحيسن
شاهد
SSC Extra 1 SDعبد العزيز الزيد
الخليج - النصر21:00 السعودية، 22:00 الإماراتSSC SPORT 1 HDمشاري القرني
شاهد
SSC SPORT 5 HDمدحت شلبي
SSC SPORT 1 SDعائد العصيمي

الدوري الإنجليزي - الجولة 35

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
وست هام - ليفربول14:30 مصر والسعودية، 15:30 الإماراتbeIN Sports HD 1عامر الخوذيري
فولهام - كريستال بالاس17:00 مصر والسعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports Xtra 2مضر اليوسف
مانشستر يونايتد - بيرنلي17:00 مصر والسعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports HD 1محمد بركات
وولفرهامبتون - لوتون17:00 مصر والسعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports Xtra 1محمد السعدي
نيوكاسل يونايتد - شيفيلد17:00 مصر والسعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports HD 2أحمد عبده
إيفرتون - برينتفورد17:00 مصر والسعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports HD 2جواد بدة
أستون فيلا - تشيلسي22:00 مصر والسعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports HD 1خالد الحدي

الدوري الإسباني - الجولة 33

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
لاس بالماس - جيرونا15:00 مصر والسعودية، 16:00 الإماراتbeIN Sports HD 3سمير اليعقوبي
ألميريا - خيتافي17:15 مصر والسعودية، 18:15 الإماراتbeIN Sports HD 3منتصر الأزهري
ديبورتيفو ألافيش - سيلتا فيجو19:30 مصر والسعودية، 20:30 الإماراتbeIN Sports HD 3أحمد المعمري
أتلتيكو مدريد - أتلتيك بيلباو22:00 مصر والسعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports HD 3علي محمد علي

الدوري الإيطالي - الجولة 34

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليتشي - مونزا16:00 مصر والسعودية، 17:00 الإماراتAD Sports Premium 1
يوفنتوس - ميلان19:00 مصر والسعودية، 20:00 الإماراتAD Sports Premium 1
لاتسيو - فيرونا21:45 مصر والسعودية، 22:45 الإماراتAD Sports Premium 1

الدوري الفرنسي - الجولة 31

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
باريس سان جيرمان - لوهافر22:00 مصر والسعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports HD 4أحمد البلوشي

الدوري الألماني - الجولة 31

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بايرن ميونخ - آينتراخت فرانكفورت16:30 مصر والسعودية، 17:30 الإماراتbeIN Sports HD 5حفيظ الدراجي
لايبزيج - بوروسيا دورتموند16:30 مصر والسعودية، 17:30 الإماراتbeIN Sports HD 9محمد المبروكي
باير ليفركوزن - شتوتجارت19:30 مصر والسعودية، 20:30 الإماراتbeIN Sports HD 1نوفل باشي

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طالع الجدول بالكامل من هنا

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