جدول مباريات اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 في كأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل المتعة والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث تقام يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 مجموعة من المباريات المرتقبة في اليوم السادس من مونديال قطر.

وتقام يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 أربع مباريات تعد بالكثير من الندية والإثارة في كأس العالم 2022، لحساب المجموعتين الأولى والثانية.

البداية ستكون من المجموعة الثانية، حيث يفتتح اليوم السادس من مونديال قطر بمواجهة تجمع بين منتخبي ويلز وإيران.

أما المباراة الثانية، ستكون لحساب المجموعة الأولى، ويلعب فيها منتخب قطر، صاحب الضيافة، مباراة قوية في مواجهة منتخب السنغال.

المباراة الثالثة، نستمر عبرها في المجموعة الأولى، حيث سنكون على مباراة مثيرة للاهتمام بين هولندا والإكوادور.

المباراة الرابعة، والتي تختتم مباريات اليوم السادس في كأس العالم 2022، ستكون لحساب المجموعة الثانية، وستجمع بين منتخبي إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.

تابع كأس العالم 2022 حصرياً على TOD متوفر مع زين. اشترك الآن

في الموضوع التالي نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 "25-11-2022"

كأس العالم – دور المجموعات