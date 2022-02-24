جدول مباريات اليوم الجمعة 25 فبراير 2022 والقنوات الناقلة

إثارة كرة القدم مستمرة ولا تتوقف، ويوم الجمعة 25 فبراير 2022 نحن على موعد مع العديد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى انطلاق مباريات جولة جديدة في الدوريات الخمسة الكبرى.

البداية من دوري أبطال إفريقيا، حيث تنطلق مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات، وتقام الجمعة ثلاث مباريات، على رأسها مواجهة الهلال أمام غريمه المريخ.

أما على المستوى الأوروبي، تنطلق الجمعة 25 فبراير مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي، بلقاء يحل فيه نوريتش سيتي ضيفًا على ساوثامبتون.

وفي إسبانيا، تنطلق مباريات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني، بلقاء يستضيف فيه ليفانتي نظيره إلتشي.

ومن إسبانيا إلى إيطاليا، حيث تنطلق مباريات الجولة 27 من الدوري الإيطالي، حيث تقام مباراتين مساء الجمعة، الأولى يستضيف فيها ميلان نظيره أودينيزي، فيما يحل البطل إنتر ضيفًا على جنوى.

ثم في فرنسا، تنطلق مباريات الجولة 26 من "ليج 1" بمباراة تجمع بين مونبيلييه ورين.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وبالانتقال عربيًا، تنطلق الجمعة مباريات الجولة 11 من الدوري المصري، بلقاء يجمع بين المقاولون العرب وفيوتشر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 25 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 25 فبراير 2022 "25-2-2022"

دوري أبطال إفريقيا

المباراة الموعد القناة الناقلة المريخ - الهلال 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 3 أمازولو - وفاق سطيف 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 الرجاء - حوريا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة ساوثامبتون - نوريتش سيتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة ليفانتي - إلتشي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - أودينيزي 19:45 مصر، 20:45 السعودية Lega Serie A YouTube جنوى - إنتر 22:00 مصر، 23:00 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الفرنسي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة مونبلييه - رين 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة هوفنهايم - شتوتجارت 21:30 مصر، 22:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة فيوتشر - المقاولون العرب 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports

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