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CA Osasuna v UD Las Palmas - La Liga EA SportsGetty Images Sport
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 24 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسي

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 24 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات القوية والتي هي على قدر عال من الأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 24 يناير 2025 حيث تنطلق جولة جديدة من الدوريات الأوروبية الكبرى وفيها يلعب لاس بالماس مع أوساسونا في الدوري الإسباني، وتورينو أمام كالياري في الدوري الإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 24 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 24 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 24 يناير 2025 "24-01-2025"

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
لاس بالماس - أوساسونا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3أحمد فؤاد

الدوري الإيطالي - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
تورينو - كالياري21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1-

الدوري الفرنسي - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أوكسير - سانت إيتيان21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 4نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فولفسبورج - هولشتاين18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports 5محمد السعدي

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