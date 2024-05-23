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Girona Granada LaLiga 2023/2024Getty
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 24 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالدوري الأسباني الدرجة الأولىالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالدوري المصري الممتازالدوري المغربي الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 24 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قليلة على المستوى الكروي العالمي مع انتهاء معظم المواسم الكروية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 24 مايو 2024 حيث تبدأ الجولة الأخيرة من الدوريين الإسباني والإيطالي وتستمر مباريات الجولة 25 من الدوري المصري ويقام نهائي كأس أمير قطر بين السد وقطر وكذلك مباراة قوية في الدوري المغربي بين الرجاء ونهضة بركان.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 24 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 24 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة منقولة على شبكة قنوات "بي إنس سبورتس" يمكنك مشاهدتها مباشرة عن طريق TOD.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 24 مايو 2024 "24-05-2024"

الدوري الإسباني - الجولة 38

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
جيرونا - غرناطة22:00 السعودية ومصرbeIN Sports HD 3عادل خلو

الدوري الإيطالي - الجولة 38

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
جنوة - بولونيا21:45 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1ميشيل سعد

الدوري المصري - الجولة 25

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فاركو - سموحة19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمود أبو الركب
إنبي - سيراميكا كليوباترا19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1مؤمن حسن

الدوري المغربي - الجولة 27

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الرجاء - نهضبة بركان21:00 مصر والسعوديةالمغربية الرياضية

كأس أمير قطر - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
السد - قطر19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HDحسن العيدروس

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