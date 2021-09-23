جدول مباريات اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والدوري الألماني وغيرهم، والقنوات الناقلة..

يوم جديد مثير يستعد له عشاق كرة القدم، حيث تكثر المتعة المنتظرة في مباريات يوم الجمعة الموافق 24 سبتمبر 2021 على كلا الصعيدين المحلي والعالمي.

في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تنتهي مبارايات الجولة السادسة من البطولة، بمباراتي ضمك وأبها، والاتحاد مع التعاون.

أوروبيًا، يحل بايرن ميونخ ضيفًا على جرويتر فورت ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 سبتمبر "24-9-2021":

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين - الجولة السادسة المباراة الموعد القناة الناقلة أبها - ضمك 18:40 السعودية، 17:40 مصر شاهد VIP الاتحاد - التعاون 20:25 السعودية، 19:25 مصر شاهد VIP

الدوري الألماني - الجولة السادسة المباراة الموعد القناة الناقلة جرويتر فورت - بايرن ميونخ 20:30مصر، 21:30 السعودية لايوجد

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