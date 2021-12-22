جدول مباريات اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

تستمر حالة الهدوء في كرة القدم الأوروبية بداية خلال يوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، مع دخول موسم الأعياد، لكن رغم ذلك نشهد إقامة عدد كبير من المباريات في الدوريات العربية المختلفة.

البداية من الدوري المصري، والذي يشهد انطلاق منافسات الجولة الثامنة من موسم 2021-22 بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها المباراة الجماهيرية بين المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري.

أما في الدوري المغربي، تقام مباراتان لحساب الجولة 14 من منافسات موسم 2021-22، أبرزهما مواجهة الوداد أمام مولودية وجدة.

وفي الدوري القطري، تنطلق مباراة الجولة العاشرة، حيث تقام ثلاث مباريات، أهمها مواجهة قطر أمام الريان.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021 "24-12-2021"

الدوري المصري - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القناة الناقلة سيراميكا كليوباترا - المقاولون العرب 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports إيسترن كومباني - فاركو 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports المصري - الاتحاد 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports

الدوري المغربي- الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة الوداد الرياضي - مولودية وجدة 17:00 مصر، 18:00 السعودية Arryadia شباب المحمدية - نهضة بركان 19:15 مصر، 20:15 السعودية Arryadia

الدوري القطري - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - السيلية 15:05 مصر، 16:05 السعودية alKass الوكرة - الشمال 15:05 مصر، 16:05 السعودية alKass قطر - الريان 17:15مصر، 18:15 السعودية alKass

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