جدول مباريات اليوم الجمعة 23 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 23 يناير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني والفرنسي وكأس آسيا تحت 23 عامًا عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الجمعة 23 يناير 2026 "23-01-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة إنتر - بيسا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليفانتي - إلتشي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 3 محمد بركات

الدوري الفرنسي - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أوكسير - باريس سان جيرمان 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 2 أحمد البلوشي

الدوري الألماني - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة سانت باولي - هامبورج 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات شاهد

دوري يلو السعودي - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق العروبة - البكيرية 15:50 السعودية، 16:50 الإمارات ثمانية مشعل الشمري الدرعية - الطائي 16:40 السعودية، 18:40 الإمارات ثمانية بلال علام

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الأهلي - يانج أفريكانز 18:00 مصر، 17:00 المغرب beIN Sports 1 أحمد عبده صن داونز - الهلال 20:00 مصر، 19:00 المغرب beIN Sports 6 منتصر الأزهري

كأس آسيا تحت 23 عامًا - تحديد المركز الثالث