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مباريات اليوم على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةدوري روشن السعوديالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الألمانيالدوري الفرنسي

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والعالمية...

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 حيث نستمر في متابعة مباريات الجولة الأولى من دوري روشن، والتي يلعب فيها الأهلي مع العروبة والقادسية مع الفتح.

وكذلك تنطلق مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، بمباراتي سيلتا فيجو مع فالنسيا، وإشبيلية مع فياريال، وفي الدوري الفرنسي يفتتح باريس سان جيرمان، الأسبوع الثاني من المسابقة أمام مونبيليه.

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ويستهل باير ليفركوزن حملته في الدفاع عن لقبه بالدوري الألماني عندما يستقبل بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الأولى من الدوري الألماني.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني والألماني والفرنسي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 "23-08-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ضمك - الخليج19:10 السعودية ومصرSSC Extra 1 HDراشد الدوسري
الأهلي - العروبة21:00 مصر والسعوديةSSC SPORT 1 HDفهد العتيبي
القادسية - الفتح21:00 مصر والسعوديةSSC Extra 2 HDجعفر الصليح

الدوري الإسباني - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سيلتا فيجو - فالنسيا20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3أحمد عبده
إشبيلية - فياريال22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 3محمد بركات

الدوري الألماني- الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باير ليفركوزن- بوروسيا مونشنجلادباخ22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 5نوفل باشي

الدوري الفرنسي- الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باريس سان جيرمان - مونبيليه21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 4أحمد البلوشي

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