جدول مباريات اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 حيث تنطلق مواجهات جولة جديدة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والدوري الفرنسي والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 "22-11-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الحادية عشرة

GOAL

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الفيحاء - الأهلي 17:50 السعودية، 16:50 مصر SSC Extra 1 HD حماد العنزي SSC Extra 1 SD عيسى الزدجالي الأخدود - الشباب 18:05 السعودية، 17:05 مصر SSC Extra 2 HD سليمان الشريف SSC Extra 2 SD فهد العنزي النصر - القادسية 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC SPORT 1 HD فهد العتيبي SSC SPORT 5 HD عائد العصيمي SSC SPORT 1 SD حاتم بطيشة

الدوري الإسباني - الجولة الرابعة عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق خيتافي - بلد الوليد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 محمد بركات

الدوري الألماني- الجولة الحادية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بايرن ميونخ - أوجسبورج 21:30 مصر ، 22:30 السعودية beIN Sports 5 أحمد عبده

الدوري الفرنسي - الجولة الثانية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق موناكو - بريست 20:00 مصر ، 21:00 السعودية beIN Sports 4 نوفل باشي باريس سان جيرمان - تولوز 22:00 مصر، 23:00 السعوية beIN Sports 1 أحمد البلوشي

الدوري المصري - الجولة الثالثة