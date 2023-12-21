جدول مباريات اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

مصعب صلاح
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تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود الدوري السعودي.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 حيث نتابع الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي أهمها مباراة النصر والاتفاق.

بالإضافة إلى متابعتنا لنهائي كأس العالم للأندية بين مانشستر سيتي وفلومينينسي بجانب لقاء تحديد المركز الثالث والرابع بين الأهلي وأوراوا.

كما سنتابع مباراة وحيدة ضمن الدوري الإنجليزي، وهي مواجهة بين أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، بجانب مباريات الدوري الإيطالي

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 "22-12-2023"

دوري روشن - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الحزم - الأهلي18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهدحماد العنزي
SSC Extra 1 HD
SSC Extra 1 HDسعد يحيى
SSC Extra 1 SDعلي الربيع
الأخدود - الشباب18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهدعبد الله الحربي
SSC Extra 2 HD
SSC Extra 2 SDفهد العنزي
النصر - الاتفاق18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهدفارس عوض
SSC SPORT 5 HD
SSC SPORT 5 HDخالد المديفر
SSC SPORT 5 SDعائد العصيمي

كأس العالم للأندية 2023 - النهائي وتحديد المركز الثالث

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الأهلي - أوراوا16:30 مصر، 17:30 السعوديةSSC SPORT 1 HDعبدالله الغامدي
مانشستر سيتي - فلومينينسي20:00 مصر، 23:00 السعوديةSSC SPORT 1 HDرؤوف خليف
فهد العتيبي

الدوري الإنجليزي - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أستون فيلا - شيفيلد يونايتد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1عامر الخوذيري

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الدوري الإيطالي - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إمبولي - لاتسيو20:30 مصر، 21:30 السعوديةAD Sport Premium 1 HD
ساسوولو - جنوى20:30 مصر، 21:30 السعوديةAD Sport Premium 2 HD
مونزا - فيورنتينا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sport Premium 2 HD
ساليرنيتانا - ميلان21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sport Premium 1 HD

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