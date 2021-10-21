جدول مباريات اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والدوري السعودي، والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

يبدأ الأسبوع مبكرًا في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، حيث تنطلق مباريات هذه البطولات بداية من يوم الجمعة 22 أكتوبر، الذي يشهد أيضًا عددًا من المباريات العربية التي تعد بالإثارة.

في الدوري الإنجليزي، يفتتح آرسنال منافسات الجولة التاسعة من موسم 2021-2022 حين يستضيف أستون فيلا على ملعب الإمارات.

أما في الدوري الإسباني، يلعب أوساسونا ضد غرناطة، فيما يشهد الدوري الإيطالي مباراتين، تجمع الأولى بين تورينو وجنوى، والثانية يحل فيها سبيتسيا ضيفًا على سامبدوريا.

وفي ألمانيا، تنطلق أيضًا الجولة التاسعة من الدوري الألماني، وفيها يستضيف ماينتس فريق أوجسبورج.

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ننتقل الآن إلى المباريات العربية، والبداية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تتواصل منافسات الجولة التاسعة، وفيها مباراة قمة تجمع بين الاتحاد والشباب، كما يلعب ضمك ضد الحزم، والفيصلي في مواجهة التعاون.

وفي قطر، تقام الجمعة المباراة النهائية من كأس أمير قطر، والتي تجمع بين السد والريان.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 أكتوبر "22-10-2021":

الدوري الإنجليزي - الجولة التاسعة المباراة الموعد القناة الناقلة آرسنال - أستون فيلا 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports 1 HD Premium

الدوري السعودي - الجولة التاسعة المباراة الموعد القناة الناقلة الفيصلي - التعاون 18:05 السعودية، 17:05 مصر SSC ضمك - الحزم 18:20 السعودية، 17:20 مصر SSC الاتحاد - الشباب 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC 1 HD

دوري أبطال إفريقيا - دور الـ32 المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - توسكر 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTimes Sports

الدوري الإيطالي - الجولة التاسعة المباراة الموعد القناة الناقلة تورينو - جنوى 18:30 مصر، 19:30 السعودية يوتيوب سامبدوريا - سبيتسيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية يوتيوب

الدوري الإسباني - الجولة العاشرة المباراة الموعد القناة الناقلة أوساسونا - غرناطة 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الألماني - الجولة التاسعة المباراة الموعد القناة الناقلة ماينتس - أوجسبورج 20:30 مصر، 21:30 السعودية لا يوجد

الدوري الفرنسي - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة سانت إيتيان - أنجيه 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 premium

كأس أمير قطر - النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة السد - الريان 19:00 السعودية، 20:00 قطر beIN Sports HD

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