جدول مباريات اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 في يورو 2024 والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 حيث تستكمل مباريات بطولة يورو 2024 والتي سنكون فيها على موعد مع قمة بين فرنسا وهولندا.

وكذلك تنطلق منافسات بطولة كوبا أمريكا، بمباراة الأرجنتين وكندا.

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هذا بجانب مباريات الدوري المصري والتي فيها سيلعب الأهلي مع الداخلية والزمالك مع فاركو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 21 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

وسنشاهد مباريات كوبا أمريكا، ونتابعها عبر موقع "يوتيوب".

أما بالنسبة لمباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 "21-06-2024"

يورو 2024 - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق سلوفاكيا - أوكرانيا 16:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max علي محمد علي بولندا - النمسا 19:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 Max خليل البلوشي هولندا - فرنسا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max عصام الشوالي

كوبا أمريكا 2024 - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأرجنتين - كندا 03:00 مصر والسعودية يوتيوب

الدوري المصري - الجولة 12