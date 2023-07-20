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جدول مباريات اليوم الجمعة 21 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
Kylian Mbappé PSGGetty Images
كأس العالم للسيداتمباريات ودية - أنديةباريس سان جيرمان vs لو هافرباريس سان جيرمانلو هافرالوحداتالفيصليكأس السوبر الأردنيةنيجيريا vs كندانيجيرياكنداالفلبين vs سويسراالفلبينسويسراأسبانيا vs كوستاريكاإسبانياكوستاريكا

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 21 يوليو 2023 في البطولات المختلفة والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي لن نتابع فيه سوى بعض المباريات الودية ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، وذلك بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

ونعرض لكم مباريات اليوم الجمعة 21 يوليو 2023 حيث سنتابع مباراة باريس سان جيرمان الودية الأولى أمام لو هافر.

وإلى جانب ذلك، فتوجد مواجهة عربية من الطراز الرفيع في ذهاب بطولة كأس السوبر الأردنية بين الفيصلي والوحدات.

كما تتواصل مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، بإقامة ثلاث مباريات مرتقبة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 20 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 21 يوليو 2023 "21-07-2023"

مباريات ودية - استعدادات الأندية

المباراةالموعدالقناة الناقلة
لو هافر - باريس سان جيرمان18:00 مصر والسعوديةPSG TWITCH

كأس السوبر الأردني - الذهاب

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الفيصلي - الوحدات20:00 مصر والسعوديةJordan Sport HD
كأس العالم للسيدات - دور المجموعات
المباراةالموعدالقناة الناقلة
نيجيريا - كندا05:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
الفلبين - سويسرا08:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
إسبانيا - كوستاريكا10:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

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