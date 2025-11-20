تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al-Riyadh v Al-Ahli SFC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
شاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، حيث تستمر المواجهات القوية في المسابقة الأوروبية الكبرى موسم 2025-2026 في جولة جديدة، كما تقام مباريات جولة جديدة في دوري روشن السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والدوري الفرنسي عامًا على تطبيق "TOD".

كما يمكن مشاهدة الدوري الألماني عبر تطبيق "شاهد".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

وإن كنت ترغب في مشاهدة البث المباشر من أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN

جدول مباريات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 "21-11-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة التاسعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة التعليق
الخلود - الحزم17:50 السعودية، 18:50 الإماراتثمانية 3خالد المديفر
الاتحاد - الرياض18:15 السعودية، 19:15 الإماراتثمانية 2مشاري القرني
الأهلي - القادسية20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية 1فهد العتيبي

الدوري الإسباني - الجولة 12

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فالنسيا - ليفانتي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 3أحمد عبده

الدوري الفرنسي - الجولة 13

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
نيس - مارسيليا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports 4محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة الحادية عشر

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ماينتس - هوفنهايم22:30 السعودية، 23:30 الإماراتشاهدرياض الحمروني

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان
0