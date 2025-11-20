جدول مباريات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، حيث تستمر المواجهات القوية في المسابقة الأوروبية الكبرى موسم 2025-2026 في جولة جديدة، كما تقام مباريات جولة جديدة في دوري روشن السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والدوري الفرنسي عامًا على تطبيق "TOD".

كما يمكن مشاهدة الدوري الألماني عبر تطبيق "شاهد".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

وإن كنت ترغب في مشاهدة البث المباشر من أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN

جدول مباريات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 "21-11-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الخلود - الحزم 17:50 السعودية، 18:50 الإمارات ثمانية 3 خالد المديفر الاتحاد - الرياض 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات ثمانية 2 مشاري القرني الأهلي - القادسية 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية 1 فهد العتيبي

الدوري الإسباني - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فالنسيا - ليفانتي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 3 أحمد عبده

الدوري الفرنسي - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق نيس - مارسيليا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports 4 محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة الحادية عشر