تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 21 أبريل 2023 في الدوري الإنجليزي والإسباني والبطولات المختلفة والقنوات الناقلة..

كل عام وأنتم بخير، أول أيام عيد الفطر المبارك، الذي تستمر معه متعة كرة القدم في الدوريات والبطولات المختلفة حول العالم.

في الدوري الإنجليزي، تنطلق منافسات الجولة 32 وفيها يلعب آرسنال مع ساوثامباتون، بينما يلعب إسبانيول مع قادش في الدوري الإسباني.

وتنطلق منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالقمة العربية التي تجمع بين شبيبة القبائل والترجي.

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في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة 21 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 21 أبريل 2023 "1-04-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة آرسنال - ساوثامبتون 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة إسبانيول - قادش 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة هيلاس فيرونا - بولونيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium

دوري أبطال إفريقيا - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة شبيبة القبائل - الترجي 23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN Sports HD 4

Shahid