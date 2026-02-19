جدول مباريات اليوم الجمعة 20 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 20 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 20 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 20 فبراير 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن ودوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الجمعة 20 فبراير 2026 "20-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 26 Getty Images

المباراة الموعد القنوات الناقلة ساسوولو - هيلاس فيرونا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

الدوري الإسباني - الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أتلتيك بيلباو - إلتشي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 3 نوفل باشي

الدوري الفرنسي - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بريست - مارسيليا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORT 2 محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة ماينز - هامبورج 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات شاهد

دوري روشن السعودي - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الأخدود - القادسية 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية سعد يحيى التعاون - الفيحاء 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية عبدالله الحربي ضمك - الشباب 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية خالد المديفر

دوري يلو السعودي - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الزلفي - الفيصلي 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات ثمانية فهد العنزي العربي - أبها 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات ثمانية سلطان الحربي العلا - الطائي 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات ثمانية هاني الشهري الدرعية - العروبة 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات ثمانية مشعل الشمري

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الرابع