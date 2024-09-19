تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
NEW SHAHID HEADER
مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالدوري الألمانيالدوري الفرنسي

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 حيث تستمر مواجهات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد الدوري الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والفرنسي والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل
لمشاهدة الدوري الإسباني والألماني والفرنسياضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 "20-09-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الرابعة

NEW SHAHID middle article strip 1920 * 300GOAL

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الخليج - الفيحاء18:15 السعودية ومصرSSC Sportجعفر الصليح
الأهلي - ضمك18:55 السعودية ومصرSSC Sport HD 1حاتم بطيشة
الاتفاق - النصر21:00 السعودية ومصرSSC Sport HD 1عيسى الحربين

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كالياري - إمبولي19:30 مصر والسعوديةStarz Play App
هيلاس فيرونا - تورينو

21:45 مصر والسعودية

Starz Play App

الدوري الإسباني - الجولة السادسة

TOD Liga 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ديبورتيفو ألافيس - إشبيلية22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3عامر الخوذيري

الدوري الألماني - الجولة الرابعة

TOD Bundesliga 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أوجسبورج - ماينز21:30 مصر والسعودية beIN Sports 5أحمد البلوشي

الدوري الفرنسي - الجولة الخامسة

TOD Ligue 1 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نيس - سانت إتيان21:45 مصر والسعودية beIN Sports 4نوفل باشي

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان