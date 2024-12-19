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بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الألمانيالدوري الإيطاليالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية والعالمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 حيث تنطلق مباريات جولة جديدة من الدوريات الأوروبية الكبرى، إذ يبدأ الأسبوع الثامن عشر عشر من الدوري الإسباني، وتنطلق جولة جديدة في الدوري الألماني والإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، والألماني.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 "20-12-2024"

الدوري الإسباني- الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
جيرونا - بلد الوليد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3أحمد عبده

الدوري الألماني - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بايرن ميونخ - لايبزيج21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي

الدوري الإيطالي - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
هيلاس فيرونا - ميلان21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1أحمد الحامد

الدوري المصري - الجولة 5

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
مودرن سبورت - البنك الأهلي17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 1محمد عفيفي
الجونة - إنبي17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 2أمير محروس
فاركو - زد20:00 مصر، 21:00 السعوديةOnTime Sports 2أيمن الكاشف

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