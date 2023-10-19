جدول مباريات اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع عودة الدوري السعودي وكذلك الدوريات والبطولات الأوروبية الكبرى، بعد نهاية فترة التوقف الدولي المثيرة.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 حيث تنطلق منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، بإقامة أربع مباريات، أبرزهم التعاون والاتحاد، والهلال مع الخليج.

فيما تنطلق مساء الجمعة مباريات جولة جديدة في عدد من الدوريات الأوروبية الكبرى، وتحديدًا في إسبانيا، وألمانيا وفرنسا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 "20-10-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 10

المباراة الموعد القناة الناقلة التعاون - الاتحاد 18:00 السعودية ومصر شاهد الأخدود - الفيحاء 18:00 السعودية ومصر شاهد الهلال - الخليج 21:00 السعودية ومصر شاهد الفتح - أبها 21:00 السعودية ومصر شاهد

الدوري الإسباني - الجولة 10

المباراة الموعد القناة الناقلة أوساسونا - غرناطة 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 8

المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - فيردر بريمن 21:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 5

الدوري المصري - الجولة 4

المباراة الموعد القناة الناقلة المصر - طلائع الحيش 16:00 مصر والسعودية أون تايم سبورتس سيراميكا كيلوباترا - الداخلية 19:00 مصر والسعودية أون تايم سبورتس

السوبر ليج الإفريقي - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة سيمبا - الأهلي 18:00 مصر والسعودية AD SPORTS 1

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