جدول مباريات اليوم الجمعة 2 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الذي سيقتصر على بطولتين، في ظل متابعتنا لنهاية الدوريات الكبرى والدوريات العربية، حيث تقل عدد المباريات التي نتابعها يوماً بعد يوم، قبل أن ننطلق لبداية بطولات ومسابقات ومواسم جديدة.
ونتابع معاً مباريات اليوم الجمعة 2 يونيو 2023، حيث نشاهد الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، والتي يلتقي فيها سيراميكا كيلوباترا مع فاركو، ويستقبل استاد الدفاع الجوي، قمة الجولة بين بيراميدز وفيوتشر.
وفي الدوري الإيطالي تنطلق مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة بمباراة ساسوولو مع فيورنتينا.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 2 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الجمعة 2 يونيو 2023 "2-6-2023"
الدوري الإيطالي - الجولة 38
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ساسوولو - فيورنتينا
|22:00 مصر والسعودية
|AD SPORTS Premium 1
الدوري المصري - الجولة 30
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|سيراميكا كيلوباترا - فاركو
|19:00 مصر والسعودية
|OnTime Sports 1
|بيراميدز - فيوتشر
|21:30 مصر والسعودية
|OnTime Sports 1