جدول مباريات اليوم الجمعة 2 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 2 يناير 2026، حيث سنكون على موعد مع جولة جديدة في دوري روشن، وفيها يلعب النجمة والخليج، وسيواجه الاتفاق نظيره الأخدود، ثم قمة من قمم الكرة السعودية بين الأهلي والنصر.

وسيعود الدوري الإسباني بعد نهاية العطلة الشتوية، وسيلعب رايو فاييكانو مع خيتافي في الجولة 18، وسيواجه تولوز نظيره لانس في الدوري الفرنسي.

وفي الدوري الإيطالي نستهل مواجهات الجولة 18 بمباراة كالياري أمام ميلان.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 2 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 2 يناير 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والفرنسي.، عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

جدول مباريات اليوم الإثنين الجمعة 2 يناير 2026 "02-01-2026"

الدوري الإسباني - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق رايو فاييكانو - خيتافي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD نوفل باشي

الدوري الإيطالي - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كالياري - ميلان 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv عيسى الحربين

دوري روشن السعودي - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق النجمة - الخليج 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات ثمانية 1 محمد حسين الاتفاق - الأخدود 17:35 السعودية، 18:35 الإمارات ثمانية 2 راشد الدوسري الأهلي - النصر 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية 1 مشاري القرني

الدوري الفرنسي - الجولة 17