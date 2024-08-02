جدول مباريات اليوم السبت 3 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون قوية ومثيرة.
ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 3 أغسطس 2024 حيث نتابع عدد من المباريات الودية استعدادًا للموسم الجديد.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 3 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.
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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 3 أغسطس 2024؟
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جدول مباريات اليوم السبت 3 أغسطس 2024 "03-08-2024"
مباريات ودية - أندية
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|التعليق
|بايرن ميونخ - توتنهام
|14:00 مصر والسعودية
|غير منقولة
|-
|الهلال - أودينيزي
|19:00 مصر والسعودية
|تطبيق STC
|حمادة العنزي
|ريال بيتيس - الاتحاد
|22:00 مصر والسعودية
|تطبيق STC
|جعفر الصليح