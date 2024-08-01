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Egypt Morocco fansGetty
جدول مباريات أولمبياد باريس 2024
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الألعاب الأولمبية الصيفيةالدوري المصري الممتازالقنوات الناقلةوديات الأندية

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024 حيث نتابع بدء الدور الثاني أولمبياد باريس 2024، والتي بالطبع ينتظرها الكثير نظراً لوجود أكثر من مباراة هامة، مثل لقاء مصر وباراجواي، المغرب وأمريكا.

كما نتابع مباراة هامة في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز، وهي مباراة الومالك والجونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024؟

إن كنت تريد متابعة الدوري المصري عبر الإنترنت يمكنك مشاهدته عبر منصات كورة بلس..

وعلى مستوى الألعاب الأولمبية يمكنك المتابعة عبر الإنترنت عبر تطبيق تود، أو BEIN CONNECT.

إن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024 "02-08-2024"

الألعاب الأولمبية كرة القدم للرجال - دور ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
المغرب - أمريكا16:00 مصر والسعودية، 14:00 المغربbeIN SPORTS HD 3جواد بدة
اليابان - إسبانيا18:00 مصر والسعوديةbeIN SPORTS HD 2محمد بركات
مصر - باراجواي20:00 مصر والسعوديةbeIN SPORTS HD 1علي محمد علي
فرنسا - الأرجنتين22:00 مصر والسعوديةbeIN SPORTS HD 2حسن العيدروس

الدوري المصري - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الزمالك - الجونة21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1محمد الكواليني

مباريات ودية - أندية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بيزا - إنتر20:30 مصر والسعوديةSSC SPORT 1 HDعيسى الحربين

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