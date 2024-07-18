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Ahly 2024Getty Images
شاهد جدول مباريات كأس مصر 2024
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 19 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

كأس مصرالقنوات الناقلةالأهلي v يتم تحديده لاحقًاالأهلي

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 19 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 19 يوليو 2024 حيث نتابع لقاء الأهلي والألومنيوم في دور الـ32 من كأس مصر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 19 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 19 يوليو 2024؟

اذا كنت تتابع مباريات كأس مصر، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة التالية

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جدول مباريات اليوم الجمعة 19 يوليو 2024 "19-07-2024"

كأس مصر - دور الـ32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الأهلي - الألومنيوم20:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1أيمن الكاشف

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