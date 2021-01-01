جدول مباريات اليوم الجمعة 19 مارس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 19 مارس 2021 في الدوريات الأوروبية المختلفة، وما هي القنوات الناقلة؟

تنطلق اليوم، الجمعة، 19 مارس 2021 العديد من المواجهات البارزة في البطولات المختلفة سواء على الصعيد الأوروبي.

البداية من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف فولهام نظيره ليدز يونايتد في افتتاح الجولة 29.

وفي الدوري الإسباني، يحل ريال بيتيس ضيفًا على ليفانتي صاحب المركز التاسع.

أما في الدوري الإيطالي، سيلعب بارما أمام جنوى في سباق الهروب من مناطق الهبوط.

وفي الدوري الألماني سيحل لايبزيج ضيفًا على أرمينيا بيليفيلد في الجولة الـ 26 من المسابقة.

تصفيق ودعم.. قصة ليلة وقف بها سانتياجو برنابيو تشجيعًا لعدوهم الأول بيكيه!

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الجمعة 19 مارس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 مارس "19-3-2021":

الدوري الإنجليزي - الجولة 29 فولهام - ليدز يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports Premium 1

الدوري الإسباني - الجولة 28 ريال بيتيس - ليفانتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 28 بارما - جنوى 21:45 مصر ، 22:45 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الأسبوع 26 المباراة الموعد القناة الناقلة أرمينيا بيليفيلد - لايبزيج 21:30 مصر، 22:30 السعودية غير منقولة

الدوري الفرنسي - الجولة 30 سانت إيتيان - موناكو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2



اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم