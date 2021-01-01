جدول مباريات اليوم الجمعة 19 فبراير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 19 فبراير 2021 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والإيطالي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يفتتح الدوري الإنجليزي الممتاز مباريات الجولة الخامسة وعشرون غدًا بمباراة يستضيفها وولفرهامبتون على أرضه بملعب مولينيو في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة،

يحتل الذئاب المركز الثاني عشر في البريميرليج، بينما يأتي ضيفه ليدز يونايتد في المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة، رغم خسارته أمام آرسنال في الجولة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويستضيف فيورنتينا فريق سبيزيا ضمن أحداث الجولة الثالثة وعشرون من الدوري الإيطالي، على ملعب أرتيميو فرانتشي،

كما يحل تورينو ضيفاً على كالياري على ملعب سردينيا ارينا الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة.

في الدوري الإسباني يستضيف ريال بيتيس فريق خيتافي ضمن منافسات الأسبوع 24 من اللاليجا، على ملعب بينيتو فيامارين.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الجمعة 19 فبراير 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 فبراير "19-2-2021":

الدوري الإنجليزي - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة وولفرهامبتون - ليدز يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة ريال بيتيس - خيتافي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة فيورنتينا - سبيزيا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 كالياري - تورينو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

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