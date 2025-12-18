تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
جدول مباريات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، حيث نتابع نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، والذي سيجمع بين إنتر وبولونيا.

وفي الدوري الألماني يلعب بوروسيا دورتموند، مع بوروسيا مونشنجلادباخ، أما في إسبانيا سنتابع مواجهة فالنسيا مع ريال مايوركا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري الألماني، عبر منصة "شاهد".

كما يمكنك متابعة لقاءات كأس السوبر الإيطالي عبر تطبيق "ثمانية".

جدول مباريات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 "19-12-2025"

الدوري الإسباني - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فالنسيا - ريال مايوركا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1عامر الخوذيري

كأس السوبر الإيطالي - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بولونيا - إنتر22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةفهد العتيبي

الدوري الألماني - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بوروسيا دورتموند - بوروسيا مونشجلادباخ22:30 السعودية، 23:30 الإماراتشاهدأحمد النفيسة
MBC أكشن

كأس الرابطة المصرية - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بتروجيت - الإسماعيلي17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1أيمن الكاشف
غزل المحلة - فاركو17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 2مؤمن حسن
سيراميكا كيلوباترا20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1محمد الشاذلي
المصري - زد20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 2طارق حسن

طالع الجدول بالكامل من هنا

