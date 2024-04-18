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مباريات اليوم 19 أبريل 2024 على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الأسباني الدرجة الأولىالقنوات الناقلةالدوري المصري الممتازالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالدوري الفرنسي الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والمباريات العربية

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 حيث تستمر مباريات الجولة 28 في الدوري السعودي، وكذلك تنطلق مباريات جولة جديدة من الدوري الإسباني، والفرنسي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 19 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني، والفرنسي، والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 "19-04-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
النصر - الفيحاء

18:00 السعودية، 17:00 مصر

SSC Extra 1 HDعلي سعيد الكعبي
الرياض - الطائي18:00 السعودية، 17:00 مصرSSC Extra 2 HDمحمد حسين

الدوري الإسباني - الجولة 32

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أتلتيك بيلباو - غرناطة22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN SPORTS 3عادل خلو

الدوري الإيطالي - الجولة 33

المباراةالموعدالقناة الناقلة
جنوى - لاتسيو19:30 السعودية، 18:30 مصرAD Sports Premium 1
كالياري - يوفنتوس21:45 السعودية، 20:45 مصرAD Sports Premium 1

الدوري الفرنسي - الجولة 30

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
نيس - لوريان22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN Sports HD 4نوفل باشي

الدوري المصري - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بلدية المحلة - المقاولون العرب17:00 السعودية، 16:00 مصرOnTime Sports 1مؤمن حسن

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