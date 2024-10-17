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مباريات اليوم في دوري روشن على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالدوري الألمانيالدوري الفرنسي

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 حيث تنطلق مواجهات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، والتي سيلعب فيها الأهلي مع الخليج، والهلال مع الفيحاء، ويحل النصر ضيفًا على الشباب.

كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد الدوري الإسباني والفرنسي والألماني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والفرنسي والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 "18-10-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة السابعة

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الخليج - الأهلي17:45 مصر والسعوديةSSC 1 HDراشد الدوسري
الهلال - الفيحاء18:00 السعودية ومصرSSC Extra 1 HDفارس عوض
الشباب - النصر21:00 السعودية ومصرSSC 1 HDعبد الله الغامدي

الدوري الإسباني - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ألافيس - بلد الوليد22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3عامر الخوذيري

الدوري الألماني - الجولة السابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بوروسيا دورتموند - سانت باولي21:30 مصر والسعودية beIN Sports 5محمد بركات

الدوري الفرنسي - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
موناكو - ليل21:45 مصر والسعودية beIN Sports 4جواد بدة

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