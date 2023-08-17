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جدول مباريات اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد مجدي
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دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الألماني - بوندسليجادوري نجوم قطر

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، بعد انطلاقة الدوري السعودي وكذلك الدوريات الأوروبية الكبرى.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 حيث نتابع الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي نشاهد فيها النصر ضد التعاون والشباب ضد الوحدة والحزم ضد الاتفاق.

بالإضافة إلى مباريات ضمن الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكذلك الإسباني والفرنسي والألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 "18-08-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 2

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
الأخدود - الفتح18:00 مصر والسعودية-شاهد
الوحدة - الشباب21:00 مصر والسعوديةعبدالله الحربي - سعد يحيىشاهد
الحزم - الاتفاق21:00 مصر والسعودية-شاهد
النصر - التعاون21:00 مصر والسعوديةفهد العتيبي
جعفر الصليح		شاهد

الدوري الإنجليزي - الجولة 2

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نوتينجهام فوريست - شيفيلد يونايتد21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports

الدوري الإسباني - الجولة 2

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريال مايوركا - فياريال20:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
فالنسيا - لاس بالماس22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الألماني - الجولة 1

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فيردر بريمن - بايرن ميونخ21:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الفرنسي - الجولة 2

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ميتز - مارسيليا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports

دوري نجوم قطر - الجولة 1

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأهلي - الدحيل18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports
الكاس
أم صلال - السد20:30 مصر والسعوديةbeIN Sports
الكاس

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 76277كريم بنزيما
  • 7693خاليدو كوليبالي
  • 12346روبرتو فيرمينو
  • 5966نجولو كانتي
  • 14066مارسيلو بروزوفيتش
  • 26970صفقة أخرى
143318 الأصوات