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مباريات اليوم 7 مارس 2024 على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 17 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإيطالي الدرجة الأولىدوري روشن السعوديالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 17 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 17 مايو 2024 حيث تستمر مباريات الجولة 32 في الدوري السعودي بديربي قوي بين النصر والهلال، وكذلك تنطلق مباريات جديدة في الدوري الإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 17 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 17 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 17 مايو "17-05-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 32

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ضمك - الفيحاء19:15 السعودية ومصرSSC SPORT 1 HDسليمان الشريف
الاتفاق - الأخدود21:00 السعودية ومصرSSC Extra 1 HDعبدالله المحيسن
النصر - الهلال21:00 السعودية ومصرSSC SPORT 1 HDفهد العتيبي

الدوري الإيطالي -الجولة 37

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فيورنتينا - نابولي21:45 السعودية ومصرAD Sports Premium 1

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طالع الجدول بالكامل من هنا

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