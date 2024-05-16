جدول مباريات اليوم الجمعة 17 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 17 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 17 مايو 2024 حيث تستمر مباريات الجولة 32 في الدوري السعودي بديربي قوي بين النصر والهلال، وكذلك تنطلق مباريات جديدة في الدوري الإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 17 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 17 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 17 مايو "17-05-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ضمك - الفيحاء 19:15 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD سليمان الشريف الاتفاق - الأخدود 21:00 السعودية ومصر SSC Extra 1 HD عبدالله المحيسن النصر - الهلال 21:00 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD فهد العتيبي

الدوري الإيطالي -الجولة 37

المباراة الموعد القناة الناقلة فيورنتينا - نابولي 21:45 السعودية ومصر AD Sports Premium 1

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