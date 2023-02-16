جدول مباريات اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتسارع وتيرة المباريات على مستوى العالم، حيث نشهد يوم الجمعة 17 فبراير 2023 العديد من المباريات في الدوريات العربية والأوروبية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي.

وتقام مباراتان يوم الجمعة 17 فبراير في دوري روشن السعودي، لحساب الجولة 17 من موسم 2022-23، أبرزهما مواجهة يستضيف فيها النصر نظيره التعاون.

فيما تنطلق الجمعة أيضًا منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022-23، بإقامة ثلاث مباريات، الأولى عربية خالصة بين الزمالك والمريخ، والثانية يستضيف فيها القطن فريق صنداونز، والثالثة عربية خالصة تجمع بين شبيبة القبائل والوداد.

وفي إسبانيا، تنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 22 من منافسات موسم 2022-23 بإقامة مباراة واحدة، حيث يستضيف جيرونا نظيره ألميريا.

ومن إسبانيا إلى إيطاليا، حيث تنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 23 من منافسات موسم 2022-23 بمباراة واحدة تجمع بين نابولي وساسوولو.

أما في ألمانيا، فتنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 21 في موسم 2022-23 من الدوري الألماني بمباراة واحدة أيضًا، حيث يلعب أوجسبورج أمام هوفنهايم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 17 فبراير 2023، والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 "17-02-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة النصر - التعاون 18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC الوحدة - الرائد 20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة المريخ - الزمالك 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 القطن - ماميلودي صنداونز 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 شبيبة القبائل - الوداد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الإسباني - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة جيرونا - ألميريا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة ساسوولو - نابولي 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 21