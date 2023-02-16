جدول مباريات اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد الغنامأحمد الغنام
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Cristiano Ronaldo - Sami Al-Najei - Nassr 2023Al Nassr Twitter
دوري روشن السعوديدوري أبطال أفريقياالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الألماني - بوندسليجاالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإيطالي - سيري آالنصر vs التعاونالنصرالتعاونالوحدة vs الرائدالوحدةالرائدالمريخ vs الزمالكالمريخالزمالكالقطن الرياضي الكامروني vs ماميلودي صنداونزالقطن الرياضي الكامرونيماميلودي صنداونزشبيبة القبائل vs الوداد الرياضيشبيبة القبائلالوداد الرياضيجيرونا vs ألميرياجيروناألميرياساسوولو vs نابوليساسوولونابوليأوجسبورج vs هوفنهايمأوجسبورجهوفنهايمأوكسير vs ليونأوكسيرليون

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتسارع وتيرة المباريات على مستوى العالم، حيث نشهد يوم الجمعة 17 فبراير 2023 العديد من المباريات في الدوريات العربية والأوروبية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي.

وتقام مباراتان يوم الجمعة 17 فبراير في دوري روشن السعودي، لحساب الجولة 17 من موسم 2022-23، أبرزهما مواجهة يستضيف فيها النصر نظيره التعاون.

فيما تنطلق الجمعة أيضًا منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022-23، بإقامة ثلاث مباريات، الأولى عربية خالصة بين الزمالك والمريخ، والثانية يستضيف فيها القطن فريق صنداونز، والثالثة عربية خالصة تجمع بين شبيبة القبائل والوداد.

وفي إسبانيا، تنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 22 من منافسات موسم 2022-23 بإقامة مباراة واحدة، حيث يستضيف جيرونا نظيره ألميريا.

ومن إسبانيا إلى إيطاليا، حيث تنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 23 من منافسات موسم 2022-23 بمباراة واحدة تجمع بين نابولي وساسوولو.

أما في ألمانيا، فتنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 21 في موسم 2022-23 من الدوري الألماني بمباراة واحدة أيضًا، حيث يلعب أوجسبورج أمام هوفنهايم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 17 فبراير 2023، والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 "17-02-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلة
النصر - التعاون18:00 السعودية، 17:00 مصرSSC
الوحدة - الرائد20:30 السعودية، 19:30 مصرSSC

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
المريخ - الزمالك15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 4
القطن - ماميلودي صنداونز18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 4
شبيبة القبائل - الوداد21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 4

الدوري الإسباني - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلة
جيرونا - ألميريا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ساسوولو - نابولي21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أوجسبورج - هوفنهايم21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports HD 3

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