جدول مباريات اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
20221214_France_Qatar World Cup_vsMorocco(C)Getty Images
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تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

انتهت بطولات الأندية في أوروبا والعديد من الدول العربية، إلا أن إثارة كرة القدم لا تنتهي، حيث من المنتظر أن نتابع يوم الجمعة 16 يونيو 2023 العديد من المباريات القوية والمرتقبة.

يستعرض معكم "جول Goal" مباريات هذا اليوم الكروي المرتقب، حيث سنتابع سويًا يومًا مليئًا بالمتعة والإثارة على الرغم من قلة المباريات في الوقت الحالي.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 بمواجهات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، حيث تتنافس العديد من المنتخبات مثل فرنسا وإنجلترا وسويسرا في العديد من المباريات المرتقبة.

كما نشهد أيضًا عددًا من المباريات الودية الدولية، أبرزها مواجهة بولندا وألمانيا، بالإضافة إلى مواجهة بين العراق وكولومبيا، فيما سيكون منتخب الأردن على موعد مع مواجهة صربيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 "16-06-2023"

تصفيات يورو 2024

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مالطا - إنجلترا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
جبل طارق - فرنسا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HD Premium

مباريات دولية ودية - منتخبات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
صربيا - الأردن21:30 مصر والسعودية--
بولندا - ألمانيا21:45 مصر والسعودية--
كولومبيا - العراق22:00 مصر والسعودية--

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