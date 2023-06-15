جدول مباريات اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
20221204_England_Qatar World Cup_vs Senegal(C)Getty Images
تصفيات كأس أوروبامباريات ودية

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 والقنوات الناقلة على مستوى المنتخبات العربية والأوروبية

يوم جديد به عدد من المباريات الدولية بعد انتهاء الموسم الكروي في الأندية بشكل عام.

تصفيات أمم أوروبا تعود من جديد، فيما تخوض بعض المنتخبات مباريات ودية لاستغلال فترة التوقف الدولي بأفضل شكل ممكن.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 16 يونيو 2023 "16-06-2023"

تصفيات كأس أوروبا 2024 - الجولة 3

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الدنمارك - أيرلندا الشمالية21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
مالطة - إنجلترا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
جبل طارق - فرنسا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HD Premium

مباريات ودية - منتخبات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بولندا - ألمانيا21:45 مصر والسعوديةSuperSport HD 1 alb
صربيا - الأردن21:30 مصر والسعوديةالأردن الرياضية
كولومبيا - العراق22:00 مصر والسعوديةالرابعة الرياضية
العراقية الرياضية

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