تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 16 فبراير 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وباقي البطولات العالمية..

SHAHID

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استمرار مباريات دوري روشن السعودي ومواجهات أوروبية على أعلى مستوى.

وسنكون على موعد مع مباريات قوية في مباريات دوري روشن، إذ يلعب الأخدود مع الأهلي والشباب مع ضمك.

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كما تعود مباريات دوري أبطال إفريقيا بمواجهة مؤجلة بين الأهلي المصري ضد مضيفه شباب بلوزداد الجزائري.

ونستعرض معكم مباريات اليوم الجمعة 16 فبراير 2024 في الدوري السعودي والبطولات المختلفة عربيًا وعالميًا والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات اليوم الجمعة 16 فبراير 2024 "16-02-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق ضمك - الشباب 17:00 السعودية 16:00 مصر شاهد حماد العنزي

عيسى الزدجالي الوحدة - الطائي 20:00 السعودية، 19:00 مصر شاهد سعد يحيى

عبد العزيز الزيد الأخدود - الأهلي 20:00 السعودية، 19:00 مصر شاهد مشاري القرني

عبدالعزيز السبر

أحمد النفيس

الدوري الإيطالي - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق تورينو - ليتشي 20:00 مصر، 21:00 السعودية AD Sports Premium 1 محمد بشير أبو كبدة إنتر ميلان - ساليرنيتانا 22:00 مصر، 23:00 السعودية AD Sports Premium 1 بلال علام

الدوري الإسباني - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق فياريال - خيتافي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 جواد بدة

الدوري الفرنسي - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق ليون - نيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق كولن - فيردر بريمن 21:00 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 5 حسن العيدروس

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق شباب بلوزداد - الأهلي 21 :00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 6 محمد بركات

الدوري المغربي - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق حسنية أغادير - الفتح الرباطي 22:00 السعودية، 20:00 المغرب المغربية الرياضية سفيان الرشيدي