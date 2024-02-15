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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 16 فبراير 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

دوري روشن السعوديالمغرب 1الدوري الإسباني – الليجاالدوري الفرنسي – الدرجة الأولىالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالدوري الألماني الدرجة الأولىدوري أبطال آسيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 16 فبراير 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وباقي البطولات العالمية..

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استمرار مباريات دوري روشن السعودي ومواجهات أوروبية على أعلى مستوى.

وسنكون على موعد مع مباريات قوية في مباريات دوري روشن، إذ يلعب الأخدود مع الأهلي والشباب مع ضمك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما تعود مباريات دوري أبطال إفريقيا بمواجهة مؤجلة بين الأهلي المصري ضد مضيفه شباب بلوزداد الجزائري.

ونستعرض معكم مباريات اليوم الجمعة 16 فبراير 2024 في الدوري السعودي والبطولات المختلفة عربيًا وعالميًا والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات اليوم الجمعة 16 فبراير 2024 "16-02-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
ضمك - الشباب17:00 السعودية 16:00 مصرشاهدحماد العنزي
عيسى الزدجالي
الوحدة - الطائي20:00 السعودية، 19:00 مصرشاهدسعد يحيى
عبد العزيز الزيد
الأخدود - الأهلي20:00 السعودية، 19:00 مصرشاهدمشاري القرني
عبدالعزيز السبر
أحمد النفيس
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الدوري الإيطالي - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
تورينو - ليتشي20:00 مصر، 21:00 السعوديةAD Sports Premium 1محمد بشير أبو كبدة
إنتر ميلان - ساليرنيتانا22:00 مصر، 23:00 السعوديةAD Sports Premium 1بلال علام

الدوري الإسباني - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
فياريال - خيتافي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 3جواد بدة

الدوري الفرنسي - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
ليون - نيس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 4نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
كولن - فيردر بريمن21:00 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports HD 5حسن العيدروس

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
شباب بلوزداد - الأهلي21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 6محمد بركات

الدوري المغربي - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
حسنية أغادير - الفتح الرباطي22:00 السعودية، 20:00 المغربالمغربية الرياضيةسفيان الرشيدي
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