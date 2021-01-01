جدول مباريات اليوم الجمعة 15 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 15 يناير 2021 في الدوري الإيطالي والفرنسي والدوري الألماني وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

تنطلق اليوم مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي بمباراة قوية تجمع بين لاتسيو وروما صاحب المركز الثالث، ويقام اللقاء على ملعب الأوليمبيكو.

وفي الدوري الألماني يستضيف أونيون برلين نادي باير ليفركوزن على ستاد آندر آلتن فورستيري.

ثم يأتي الدوري الفرنسي بمباراة وحيدة، حيث يحل موناكو ضيفًا على مونبلييه على ستاد دو لا موسون.

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بينما في الجانب العربي وفي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)، يوجد لقاء قمة يجمع بين الهلال والأهلي، سؤثر بالطبع على ترتيب الجدول واذا استطاع الزعيم تحقيق الفوز فسيبتعد أكثر بالصدارة، كما يحل النصر ضيفًا على الرائد في مباراة ستسمح للعالمي بتحسين مركزه بعض الشيء والعودة لترتيب جيد يليق بالفريق.

أيضًا في الدوري المصري يخوض بيراميدز مباراة قوية ضد المقاولون العرب على ستاد الدفاع الجوي، كما يحل سيراميكا كليوباترا ضيفًا على إنبي في ملعب بتروسبورت.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 يناير 2021 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 يناير "15-1-2021":

الدوري الإيطالي - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة لاتسيو - روما 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الألماني - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة أونيون برلين - باير ليفركوزن 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports FR HD 2

الدوري الفرنسي - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة مونبلييه - موناكو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6

الدوري السعودي - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة ضمك - الوحدة 15:55 السعودية ، 14:55 مصر KSA Sports 1 HD الرائد - النصر 18:10 السعودية ، 17:10 مصر KSA Sports 2 HD الأهلي - الهلال 20:10 السعودية ، 19:10 مصر KSA Sports 3 HD

الدوري المصري - الجولة 7 المباراة الموعد القناة الناقلة طلائع الجيش - وادي دجلة 14:30 مصر، 15:30 السعودية ON Time Sports إنبي - سيراميكا كليوباترا 14:30 مصر، 15:30 السعودية ON Time Sports 1 HD بيراميدز - المقاولون العرب 14:30 مصر، 15:30 السعودية ON Time Sports 2 HD

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