تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Bruno Fernandes Lewandowski Portugal Poland 2022 GFXGetty GOAL
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيادوري الأمم الأوروبية - المجموعة أالقنوات الناقلةالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقياالتصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبية

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، على الرغم من وجود توقف دولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 حيث نتابع الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، كما تستمر مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2025، بالاضافة إلى منافسات دوري الأمم الأوروبية وتصفيات أمريكا الجنوبية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 "15-11-2024"

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة الحادية عشرة

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
باراجواي - الأرجنتين01:30 مصر، 02:30 السعوديةSSC 1 HDعيسى الحربين
SSC 5 HD
الإكوادور - بوليفيا02:00 السعودية، 03:00 مصرSSC Extra 1 HDأحمد النفيسة

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
إندونيسيا - اليابان03:00 السعودية، 04:00 مصرbeIN Sports 1أحمد البلوشي
ALKASS 5هيكل الصغير

دوري الأمم الأوروبية - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
قبرص - ليتوانيا17:00 مصر، 18:00 السعودية

beIN Sports 4

نوفل باشي
البرتغال - بولندا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 1عصام الشوالي
اسكتلندا - كرواتيا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 5محمد بركات
الدنمارك - إسبانيا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 4حفيظ دراجي
سويسرا - صربيا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 6عبدالله الغامدي
سان مارينو - جبل طارق

21:45 مصر، 22:45 السعودية

beIN Sports Xtra 2

محمد السعدي
رومانيا - كوسوفو

21:45 مصر، 22:45 السعودية

beIN Sports Xtra 1

باسم الزير
لوكسمبورج - بلغاريا

21:45 مصر، 22:45 السعودية

beIN Sports 8مصطفى العلوان
أيرلندا الشمالية - بيلاروسيا

21:45 مصر، 22:45 السعودية

beIN Sports 9عامر الخوذيري

تصفيات كأس أمم إفريقيا - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بوتسوانا - موريتانيا15:00 مصر، 14:00 المغربbeIN Sports 2أحمد عبده
أوغندا - جنوب إفريقيا

15:00 مصر، 14:00 المغرب

TOD-
كاب فيردي - مصر18:00 مصر، 17:00 المغرب

beIN Sports 2

علي محمد علي
زامبيا - كوت ديفوار18:00 مصر، 17:00 المغربTOD-
زيمبابوي - كينيا

18:00 مصر، 17:00 المغرب

TOD-
إسواتيني - غينيا بيساو

18:00 مصر، 17:00 المغرب

TOD-
موزمبيق - مالي

18:00 مصر، 17:00 المغرب

TOD-
جامبيا - جزر القمر

21:00 مصر، 20:00 المغرب

beIN Sports 3

محمد المبروكي
الجابون - المغرب

21:00 مصر، 20:00 المغرب

beIN Sports 2

جواد بدة
أنجولا - غانا

21:00 مصر، 20:00 المغرب

TOD-

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان